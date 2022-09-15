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لبنان

الصيف لم ينته.. هذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة

Lebanon 24
15-09-2022 | 04:39
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، لذا يحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس
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- الحال العامة : طقس صيفي يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين24 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة.

 الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، لذا يحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

السبت: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما يحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية ينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الاحد: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وتكون مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية:  غربية وجنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

- الانقشاع:  جيّد اجمالاً.

- الرطوبة النسبية على الساحل  بين 50 و70  % .

- حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,20

- ساعة غروب الشمس: 18,47
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