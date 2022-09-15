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لبنان

رعد من مجلس النواب: وضع البلاد النقديّ والماليّ في أسوء حال

Lebanon 24
15-09-2022 | 04:51
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اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان وضع البلاد النقديّ والماليّ في أسوء حال، ووسط هذه الظروف الصّعبة المطلوب حفظ الإنتظام العامّ في البلاد، مشدداً على ان التصدّي لأزمات البلاد يتطلب وعياً وطنياً وتحسساً عالياً بمعاناة المواطنين وأوجاعهم .
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وقال: "لا يمكن تحميل الحكومة ورئيسها ووزير ماليتها حصرا مسؤولية ما آلت اليه الامور في بلادنا".
 
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