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لبنان

كلمة للسيّد نصرالله في هذا التاريخ

Lebanon 24
15-09-2022 | 05:04
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يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله يوم السبت الواقع في 17/9/2022، الساعة العاشرة صباحاً في ختام مسيرة الأربعين التي ينظمها حزب الله في مدينة بعلبك.
 
 
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