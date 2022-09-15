كلمة للسيّد نصرالله في هذا التاريخ

يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله يوم السبت الواقع في 17/9/2022، الساعة العاشرة صباحاً في ختام مسيرة الأربعين التي ينظمها حزب الله في مدينة بعلبك.

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