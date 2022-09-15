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لبنان

محتجون يقتحمون وزارة التربيّة

Lebanon 24
15-09-2022 | 05:19
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قام بعض الأهالي والطلاب باقتحام مبنى وزارة التّربية في بيروت، إحتجاجاً على عدم تحقيق الوزير لمطالبهم، بحسب ما قالوا.
 
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