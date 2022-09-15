من أصل لبناني.. من هو الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "شل"؟

أعلنت شركة الطاقة "شل" SHELL عن تعيين وائل صوان في منصب الرئيس التنفيذي، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2023 خلفاً لـ بن فان بيردن، الذي سيتنحى عن مهامه في نهاية العام الحالي.

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ووفقاً لبيان أصدرته الشركة يوم الخميس، سيواصل فان بيردن العمل كمستشار لمجلس الإدارة حتى 30 حزيران 2023 ليترك بعدها المجموعة نهائياً.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، انضم الهولندي فان بيردن إلى شل في العام 1983 وأصبح رئيسها التنفيذي في 2014.

وكان صوان من بين الشخصيات المرشحة لشغل المنصب، وفقا لخبر نشرته رويترز مطلع هذا الشهر.

ويأتي اختيار صوان، الذي يشغل حالياً منصب مدير عمليات الغاز المتكاملة والطاقة المتجددة في الشركة، في وقت تسعى فيه شركات الطاقة إلى تنويع أعمالها لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم جهود مواجهة تغير المناخ.

بدوره، أكدّ صوان إنه "يتطلع إلى اقتناص الفرص التي توفرها عملية تحول الطاقة".

وقال: "سنتحلى بالانضباط ونصب تركيزنا على تحقيق القيمة في الوقت الذي سنعمل فيه مع عملائنا وشركائنا على توفير ما يحتاجه العالم من طاقة أنظف بشكل موثوق وأسعار معقولة."

ماذا نعرف عن الرئيس التنفيذي الجديد؟

وائل صوان هو من أصل لبناني، ولد في بيروت ونشأ في دبي ويحمل جنسيتين لبنانية وكندية.

وحصل صوان على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة ماك غيل في مونتريال، وماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، بحسب بيان الشركة.

عمل في أوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركيتين خلال مسيرته المهنية، التي استمرت 25 عام في شل في عدة قطاعات من بينها المنبع والمصب.

وكان عضو في اللجنة التنفيذية لشركة شل (EC) لمدة ثلاث سنوات، فيما حالياً، منصب مدير عمليات الغاز المتكاملة والطاقة المتجددة.