"تكرموا رح نسكّر"... تصريح خطير لأصحاب محطات المحروقات

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أشار أمين سر نقابة اصحاب محطات المحروقات حسن جعفر إلى "اننا كأصحاب محطات ننام يومياً على أمل اصدار جدول تركيب أسعار عادلا ومنصفا لنا جميعاً حسب الوعود التي نتلقاها يوميا، ونستيقظ للأسف على جدول جديد وخيبة أمل جديده ووعود ضاعت في الهواء كأنها لم تكن".وقال في تصريح: "بعد مراجعة المديرية العامة للنفط لاستيضاحها حول هذا الجدول، جاء ردها وبكل استهتار وعدم تحمل مسؤولية "بدكن تسكروا سكروا"، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على ان المديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة والمياه للأسف مغيبتان تماما عن وضع هذا القطاع".وتوجه جعفر الى المديرية العامة للنفط بالقول: "يا جانب المديرية العامة "تكرموا رح نسكر" لكن للأسف سنقفل قسرا كما يقفل العديد من المحطات يومياً، فنحن لن نسمح بافلاسنا واستنزافنا بهذه الطريقة. وليعلم الجميع انكما فقط كمديرية عامة للنفط ووزارة الطاقة والمياه وحدكما من يتحمل نتيجة إقفالنا ونتيجة ما سيحدث في البلاد".وتساءل: "بأي عقل ومنطق يحدد سعر صرف الدولار في جدول تركيب الأسعار اليوم على اساس 37500، علما ان سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم افتتح 38300، هذا عدا عن معاناتنا لشراء الدولار الذي اصبح عملة نادرة للأسف. والمضحك المبكي ان حضرة المديرة العامة للمديرية العامة للنفط كانت قد صرحت سابقاً انها ستصدر جدولين يوميا للأسعار، إن تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 500 ليرة عن سعر صرف الدولار في جدول تركيب الأسعار. فأين ذهب هذا القرار يا حضرة المديرة؟؟ كالعادة لا حياة لمن تنادي مع المديرية العامة النفط ووزارة الطاقة والمياه".