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لبنان

قوة كبيرة من فوج التدخّل في الجيش في صيدا... ماذا يحصل هناك؟

Lebanon 24
15-09-2022 | 05:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة كبيرة من فوج التدخل في الجيش، تُداهم منزلاً في محلة الفيلات في صيدا، كان يسكنه المدعو "محمد م.ع." الملقب بـ"اليتيم"، والذي كانت أوقفته مخابرات الجيش قبل أسبوعين على خلفية تورطه بقضايا سرقة وسلاح.
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