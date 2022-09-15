رقم مرتفع... كم بلغ عدد طالبي الكلام في جلسة الموازنة؟

أفادت معلومات "لبنان 24"، أنّ عدد طالبي الكلام في جلسة الموازنة بلغ 51 نائباً، وهناك محاولات لخفض هذا العدد، عبر حصر المتحدثين بنائب أو نائبين فقط من كل كتلة نيابيّة.

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