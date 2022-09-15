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لبنان

رقم مرتفع... كم بلغ عدد طالبي الكلام في جلسة الموازنة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-09-2022 | 06:11
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أفادت معلومات "لبنان 24"، أنّ عدد طالبي الكلام في  جلسة الموازنة بلغ 51 نائباً، وهناك محاولات  لخفض هذا العدد، عبر حصر المتحدثين بنائب أو نائبين فقط من كل كتلة نيابيّة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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