الدفاع المدني: لاتخاذ التدابير الاحترازية منعاً لتكرار الحرائق

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي :"بعد أن تكررت حرائق النفايات خلال الأيام الأخيرة في عدد من المناطق ضمن محافظة لبنان الشمالي والتي امتدت الى مساحات حرجية مجاورة وكادت أن تؤدي إلى وقوع كارثة بيئية، اندلع عند الساعة 10:30 من صباح أمس الأربعاء حريق من جديد في مكب للنفايات في طرابلس ، فسارعت على الفور عناصر الدفاع المدني معززة بالآليات من مراكز متعددة لإخماد النيران.وقد تمكنت العناصر من السيطرة على النيران في تمام الساعة 4:30 من فجر اليوم ،ولا زالت الآليات تعمل على ردم رقعة الحريق للحؤول دون تجدده".وكان قد شارك في تنفيذ عمليات الإطفاء، الى جانب عناصر الدفاع المدني، فوج اطفاء طرابلس وطوافات القوات الجوية في الجيش اللبناني.في هذا السياق، تتمنى المديرية العامة للدفاع المدني من السلطات المحلية ومن المواطنين اتخاذ التدابير الاحترازية منعاً لتكرار مثل هذه الحرائق، خوفاً من امتدادها الى المساحات الخضراء المجاورة، حفاظاً على ثروة لبنان الحرجية وعلى ممتلكات المواطنين وسلامتهم.