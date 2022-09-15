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لبنان

سجال بين يعقوبيان ونواب من "التيار": "وين كنتي ومنين جايي"... إليكم ما حصل خلال الجلسة (فيديو)

Lebanon 24
15-09-2022 | 06:18
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خلال كلمتها في جلسة مناقشة وإقرار الموازنة، توجّهت النائبة بولا يعقوبيان لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، وقالت له "سيدي الرئيس منسمع إنو صرلك 6 سنين ناطر هل أيلول، فيه كتير غيرك كمان ناطرين إنتخاب رئيس". وأضافت: "ماذا تنتظرون لتحديد جلسة لانتخاب الرئيس؟" فأجابها برّي "هذه صلاحيتي، وأنا أقدّر عندما يكون هناك توافق".
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وعلّق أحد نواب "الوطنيّ الحرّ" على كلام يعقوبيان، وقال "شو عندك غير الرئيس، شو خطتها لقدام غير البكي؟"، فردّت عليه: "بدي اتركلك الضحك، بهل إيام ما فيه غير تعاسة وبكي للاسف، خبرنا شي جديد لما تطلع". فجاوب يعقوبيان: "ما هي إنجازات الثورة منذ 3 سنوات؟".
 
وقال نائب آخر من "التيّار" ليعقوبيان: "خبرينا وين كنتي ومنين جايي".
 

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