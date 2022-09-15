سجال بين يعقوبيان ونواب من "التيار": "وين كنتي ومنين جايي"... إليكم ما حصل خلال الجلسة (فيديو)

خلال كلمتها في جلسة مناقشة وإقرار الموازنة، توجّهت النائبة بولا يعقوبيان لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، وقالت له "سيدي الرئيس منسمع إنو صرلك 6 سنين ناطر هل أيلول، فيه كتير غيرك كمان ناطرين إنتخاب رئيس". وأضافت: "ماذا تنتظرون لتحديد جلسة لانتخاب الرئيس؟" فأجابها برّي "هذه صلاحيتي، وأنا أقدّر عندما يكون هناك توافق".

Advertisement

وعلّق أحد نواب "الوطنيّ الحرّ" على كلام يعقوبيان، وقال "شو عندك غير الرئيس، شو خطتها لقدام غير البكي؟"، فردّت عليه: "بدي اتركلك الضحك، بهل إيام ما فيه غير تعاسة وبكي للاسف، خبرنا شي جديد لما تطلع". فجاوب يعقوبيان: "ما هي إنجازات الثورة منذ 3 سنوات؟".

وقال نائب آخر من "التيّار" ليعقوبيان: "خبرينا وين كنتي ومنين جايي".