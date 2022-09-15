جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على سيّدة من آل عكاوي، مقتولة ذبحاً في غرفتها، في شارع الجزار، في طريق الجديدة، من دون معرفة خلفيات الجريمة المروّعة حتى الساعة.