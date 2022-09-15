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لبنان

جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟

Lebanon 24
15-09-2022 | 07:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على سيّدة من آل عكاوي، مقتولة ذبحاً في غرفتها، في شارع الجزار، في طريق الجديدة، من دون معرفة خلفيات الجريمة المروّعة حتى الساعة.
 
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