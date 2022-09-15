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لبنان

إشكالات ومخالفات... ماذا يحصل داخل هيئة ادارة السير؟

Lebanon 24
15-09-2022 | 07:23
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 لفت رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، الى ان "هيئة ادارة السير والمركبات والاليات ترتكب المخالفات وتمنع الخدمات عن المواطنين، وان ذلك اتضح بعد شكاوى عدّة من قبلهم، مع بقاء اجتماعات نقابة مكاتب السوق مفتوحة".
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وأضاف: "وبعد اعلان الهيئة عن عجزها عن تقديم مستلزمات الخدمات، أقفلت وعن قصد، بهدف اخضاع فئات تواجه الادارة، جهاز المكننة الذي يحصر الخدمات في قسم الدكوانة بمعزل عن بقية الاقسام في الشمال والجنوب والبقاع من دون اي مسوغ او نص قانوني ارتباطا بتجديد رخص السوق او استبدالها، ولدى تعيين مواعيد امتحانات رخص سوق عمومية من جميع الفئات، بالاضافة الى مخالفة اجراء مزاد علني عن بيع ارقام خارج مبنى هيئة ادارة السير وعدم الصفة والاختصاص في اقامة مزادات بيع ارقام سيارات مميزة بواسطة شيك مصرفي، مع العلم ان المزادات تعطي مبالغ نقدية مباشرة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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