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لبنان
سفراء جدد في لبنان... من هم؟
Lebanon 24
15-09-2022
|
07:34
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تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوراق اعتماد أربعة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم: سفراء الدانمارك Kristoffer Magnus VIVIKE، بلجيكا Koen VERVACKE، فنلندا Anne MESKANEN، وكندا Stefanie McCollum.
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وجرت المراسم الرسمية لتقديم أوراق الاعتماد، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير علي.
ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر الجمهوري، عزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها كل سفير، وتم رفع علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.
بعد ذلك، حيّا سفير كل من الدول المذكورة العلم قبل ان يستعرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، ليدخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفيّن من الرمّاحة، ومنه الى صالون السفراء لتقديم اوراق اعتماده الى الرئيس عون، وتعريفه على اعضاء البعثة الدبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.
وخلال الحفل، نقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء وقادة بلادهم، وشددوا على "العمل على كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين دولهم ولبنان".
وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى قادة ورؤساء دولهم، مؤكداً في المقابل "حرص لبنان على تمتين العلاقات مع دولهم الصديقة بما يعود بالفائدة على لبنان ودولهم وشعوبهم واللبنانيين". وتمنى للسفراء الجدد التوفيق في مهامهم الجديدة.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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