حريق بين حصروت وغريفة... مهمة صعبة للدفاع المدني

تعمل عناصر الدفاع المدني - مركز شحيم، على اخماد حريق في خراج بلدتي حصروت وغريفة.

ونظرا لوعورة المنطقة، وعدم وجود طريق لموقع الحريق، يعمد العناصر الى مد خراطيم المياه، واطفاء الحريق والتحرك يدويا، فيما تجري اتصالات مع قيادة الجيش، لطلب مساعدة من طوافة للجيش لاخماد النيران.