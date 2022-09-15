حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في الفرزل

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٩/١٥ حريقاً اتى على ستة خيم داخل مخيم للنازحين السوريين في الفرزل-البقاع.

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وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.