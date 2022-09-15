Advertisement

لبنان

حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في الفرزل

Lebanon 24
15-09-2022 | 08:29
A-
A+
Doc-P-990863-637988527073377460.jpg
Doc-P-990863-637988527073377460.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٣٠ من تاريخ  اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٩/١٥ حريقاً اتى على ستة خيم داخل مخيم للنازحين السوريين في الفرزل-البقاع.
Advertisement
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني يُخمد حريق أعشابٍ في بلدة الفرزل - البِقاع
lebanon 24
15/09/2022 21:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير بالقرب من بناية الفاروق عمر في أبي سمراء - طرابلس ومناشدة من قبل الاهالي للدفاع المدني لإخماد الحريق
lebanon 24
15/09/2022 21:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق بين حصروت وغريفة... مهمة صعبة للدفاع المدني
lebanon 24
15/09/2022 21:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق جبل النفايات يهدد طرابلس.. مَن ينزع صاعق القنبلة الموقوتة؟
lebanon 24
15/09/2022 21:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

الفرزل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2022-09-15
10:30 | 2022-09-15
02:00 | 2022-09-15
14:04 | 2022-09-15
13:52 | 2022-09-15
13:42 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website