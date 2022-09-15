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لبنان

خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول

Lebanon 24
15-09-2022 | 08:35
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أفادت معلومات الـ"أم تي في" أنّ كل معامل توليد الكهرباء في لبنان خارج الخدمة إلا معمل الليطاني، وهو معمل كهرمائي، بإنتظار وصول الفيول العراقي في أواخر شهر أيلول.
 
 
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