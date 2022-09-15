خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول

أفادت معلومات الـ"أم تي في" أنّ كل معامل توليد الكهرباء في لبنان خارج الخدمة إلا معمل الليطاني، وهو معمل كهرمائي، بإنتظار وصول الفيول العراقي في أواخر شهر أيلول.

Advertisement