بشرى من "المالية" للعسكريين وللمتقاعدين منهم

أعلنت وزارة المالية في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، أنها "أنهت عملية تحويل المساعدة الاجتماعية للعسكريين وللمتقاعدين من العسكريين عن شهر آب الماضي والتي توازي راتب شهر كامل، إلى مصرف لبنان".

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وأشارت إلى أنه "بات بإمكان المستفيدين تسلمها كل من مصرفه ابتداء من الــ 24 ساعة المقبلة".