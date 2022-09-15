الخوري بحث مع سفير ألمانيا في علاقات التعاون الثنائي

Advertisement

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، سفير ألمانيا لدى لبنان أندرياس كيندل، حيث تناول البحث شؤوناً عامة، إضافة الى سبل تطوير التعاون الثنائي بين لبنان وألمانيا على الصعيدين القضائي والحقوقي.