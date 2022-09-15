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لبنان
الخوري بحث مع سفير ألمانيا في علاقات التعاون الثنائي
Lebanon 24
15-09-2022
|
08:52
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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، سفير ألمانيا لدى لبنان أندرياس كيندل، حيث تناول البحث شؤوناً عامة، إضافة الى سبل تطوير التعاون الثنائي بين لبنان وألمانيا على الصعيدين القضائي والحقوقي.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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