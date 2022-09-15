بشأن سجن رومية... ماذا طلبت وزارة الداخليّة من "كهرباء لبنان"؟

وجّهت وزارة الداخلية لمؤسسة "كهرباء لبنان" كتاباً، حول ضرورة إجراء المناورات لتأمين الطاقة الكهربائيّة لسجن روميّة، عبر محطة الجمهور.

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