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لبنان

باسيل عرض مع أولوسوي للمستجدات والعلاقات بين لبنان وتركيا

Lebanon 24
15-09-2022 | 09:58
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إستقبل رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل في المقرّ العام للحزب، السفير التركي علي باريش أولوسوي مع مستشاره سركان كالامانيوليو، في حضور مسؤول العلاقات الدولية الدكتور طارق صادق، و جرى التداول في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية.
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وإطلع النائب باسيل من السفير التركي على آخر المبادرات التي تقوم بها الجمهورية التركية لمساعدة لبنان ودعمه، لا سيما من خلال التقديمات العينية التي تقدمها لكل من الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة العامة، وعلى آخر مستجدات مشروع ترميم مبنى وزارة الخارجية والمغتربين الذي تكفلت به الحكومة التركية.

وختاماً تم التشديد على تمتين العلاقات اللبنانية- التركية لما فيه خير كلا البلدين ومنفعتهما.
المصدر: الوكالة الوطنية
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