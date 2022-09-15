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لبنان

عثمان افتتح مركز الشيخ زايد الطبي في ثكنة الحلو بعد تأهيله وترميمه

Lebanon 24
15-09-2022 | 10:15
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افتتح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي في ثكنة الحلو، بعد تأهيله وترميمه، في احتفال حضره قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط.
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وجال الحاضرون في المبنى النموذجي الذي يعنى بتوفير الرعاية الطبية والدواء للعناصر في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والمؤلف من 10 طبقات ويتضمن: الصيدلية المركزية، مختبرا بيولوجيا قيد الإعداد، عيادات أسنان ومختبر أسنان كامل التجهيز، عيادة صحة عامة، عيادات مجهزة لجميع الاختصاصات، مركزا للعلاج الفيزيائي ذا تجهيزات حديثة، وغرفة للعناية بالمرضى.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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