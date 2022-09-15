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لبنان

سامي الجميل التقى غريو.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
15-09-2022 | 10:36
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 التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفيرة الفرنسية آن غريو وجرى عرض لآخر المستجدات على ضوء الاستحقاق الرئاسي المقبل . 
 
وجدد رئيس الكتائب "التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس يملك رؤية واضحة للانقاذ والقيام بالاصلاحات اللازمة للنهوض بلبنان ويكون قادرا على الانجاز ومتمسكا بالسيادة كاملة،  وقادرا على طرح كل الملفات ومعالجتها وعلى رأسها مشكلة السلاح مع حزب الله"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للجميل. 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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