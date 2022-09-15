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استقبل شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة - بيروت اليوم، السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري في زيارة وداعية لقرب مغادرته لبنان، وجرى البحث في عدد من القضايا العامة والوطنية المطروحة، في حضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنّام، ومستشاري شيخ العقل للأحوال الشخصية والاعلام الشيخين دانيال أبو سعيد وعامر زين الدين.وفد "الجماعة الاسلامية"واستقبل الشيخ ابي المنى وفدا من "الجماعة الإسلامية" ضم رئيس "هيئة نصرة الأقصى" في الجماعة محمود موسى، عضو المكتب السياسي عمر سراج، المسؤول عن مكتب الإعلام الدكتور وائل نجم وأحمد عثمان، وسلم الوفد شيخ العقل دعوة الى لمشاركة في مؤتمر "لبنانيون ضد التطبيع" في 26 الحالي.المستشار الثقافي الايرانيواستقبل شيخ العقل المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية كميل باقر يرافقه علي قصير، في زيارة تعارف، جرى خلالها التطرّق الى عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة.وفد بعثة بطاركة ايطالياومن زوّار شيخ العقل وفد البعثة الإيطالية من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في إيطاليا برئاسة رئيس تجمع الشمامسة الدائمين إيزو بيترولينو، مدير برنامج "كاريتاس- إيطاليا" في الشرق الأوسط دانيلّو فينيسيا ناجيلي، وعدد من مسؤولي الوحدات ورؤساء اللجان في "كاريتاس لبنان"، برفقة المنسق العام لشبيبة "كاريتاس لبنان" عضو شبيبة كاريتاس الدولية بيتر محفوض، ومنسق اللجة الأسقفية للحوار الإسلامي – المسيحي جوزف محفوض، معرفاً بدوره ومبدياً استعداده "للتعاون".واستطلع الوفد رأي شيخ العقل بإزاء الواقع الراهن في لبنان على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.ذبيان ومزهرواستقبل الشيخ ابي المنى المراقب العام المالي في مجلس الجنوب ياسر ذبيان والدكتور نديم كمال مزهر.وفد "بنك الطاقة الدولي"واستقبل ايضا وفد "بنك الطاقة الدولي" الذي ضم: المدير الاقليمي ناصيف ألدادا، المستشار فهد الجوهري ومدير العلاقات العامة فراس ابو خزام.اتصال من الخطيبوتلقى شيخ العقل اتصالا هاتفيا من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب لشكره على مشاركته في إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الامام الشيخ عبد الأمير قبلان والقاء كلمة بالمناسبة.تعازٍوكان الشيخ ابي المنى جال معزيا أمس في عدد من القرى برفقة وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي وفاعليات حيث كان في استقباله مشايخ ووجهاء من العائلات ومجالس بلدية واختيارية واهالٍ،في بلدة مزرعة الشوف قدم التعازي بالشاب المرحوم أبو جود رائد حكمت البعيني عضو المجلس البلدي،وقدّم التعازي ايضا في بلدة الورهانية بالمرحوم الشيخ أبو عدنان توفيق سليمان عسّاف، وفي بعقلين بالمرحومة ام طارق منى خليل بدّور ارملة الدكتور داود القعسماني، وفي شارون بالمرحوم أبو توفيق يوسف امين الاحمدية.