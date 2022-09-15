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لبنان

فريق من صندوق النقد الدولي في لبنان في هذا التاريخ... ماذا سيُناقش؟

Lebanon 24
15-09-2022 | 10:45
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أفادت وكالة "رويترز" أنّ فريقاً من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان في 19 أيلول، لمناقشة تنفيذ إتّفاق على مستوى الخبراء.
 
 
وقالت الوكالة إنّ "صندوق النقد يتطلع إلى دعم لبنان، لكن تنفيذ الإصلاحات ضروري لإنهاء الأزمة".
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