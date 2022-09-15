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لبنان

لماذا أوقفت "كهرباء لبنان" العمل في معملي الذوق والجية؟

Lebanon 24
15-09-2022 | 10:59
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أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن مخزون الفيول لديها يكفي "لمدة شهر في معملي ذوق مكايل والجية لانتاج نحو 150 ميغاوات، لكن جراء اقتحام معمل الجية والتهديدات التي وصلتنا وطالت الموظفين تم ايقاف المعملين".
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