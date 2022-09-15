سفارة لبنان في فرنسا: السفير عدوان التقى نظيره السعودي وعرضا جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك

اعلن المكتب الاعلامي في السفارة اللبنانية في فرنسا في بيان، ان "السفير رامي عدوان التقى نظيره السعودي فهد الرويلي، وتناول الحديث جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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