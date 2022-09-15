دبور خلال إحياء سفارة فلسطين ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا: المجازر لن تثني شعبنا عن إنجاز مشروعنا الوطني

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أحيت سفارة دولة فلسطين في لبنان ولجنة "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا" اليوم، في "قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات"، الذكرى الاربعين لمجزرة صبرا وشاتيلا في حضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، "لجنة كي لا ننسى" برئاسة رئيس اللجنة وانزو انفونتينو، عضو المجلس الثوري لحركة فتح آمنة جبريل، امين سر اقليم حركة فتح في لبنان حسين فياض، رئيس مؤسسة بيت اطفال الصمود قاسم العينا، امين سر اقليم فتح في ايطاليا بسام صالح وممثلي الفصائل الفلسطينية والقوى الاسلامية في لبنان.واستذكر السفير دبور "المجزرة ووقوف وزير الدفاع الاسرائيلي ارييل شارون على احدى المؤسسات التابعة للامم المتحدة واعطاءه الاوامر لمرتكبي المجزرة البدء بتنفيذ جريمة العصر بحق السكان الآمنين والعزل في بيوتهم".واستنكر دبور "صمت العالم والمجتمع الدولي اربعين عاماً وعدم التحقيق في جريمة من افظع جرائم العصر ومحاسبة اسرائيل على جريمتها في صبرا وشاتيلا"، مذكراً بأن "اللجنة الاسرائيلية المسماة لجنة "كاهانا" حملت شارون وجيش الاحتلال المسؤولية المباشرة على ارتكابها.واكد ان "المجازر لن تثني شعبنا عن السير في طريق انجاز مشروعنا الوطني الذي سينتصر في نهاية المطاف".