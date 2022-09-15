Advertisement

لبنان

دبور خلال إحياء سفارة فلسطين ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا: المجازر لن تثني شعبنا عن إنجاز مشروعنا الوطني

Lebanon 24
15-09-2022 | 12:04
A-
A+
Doc-P-990941-637988656516060121.png
Doc-P-990941-637988656516060121.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أحيت سفارة دولة فلسطين في لبنان ولجنة "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا" اليوم، في "قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات"، الذكرى الاربعين لمجزرة صبرا وشاتيلا في حضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، "لجنة كي لا ننسى" برئاسة رئيس اللجنة وانزو انفونتينو، عضو المجلس الثوري لحركة فتح آمنة جبريل، امين سر اقليم حركة فتح في لبنان حسين فياض، رئيس مؤسسة بيت اطفال الصمود قاسم العينا، امين سر اقليم فتح في ايطاليا بسام صالح وممثلي الفصائل الفلسطينية والقوى الاسلامية في لبنان.
Advertisement

واستذكر السفير دبور "المجزرة ووقوف وزير الدفاع الاسرائيلي ارييل شارون على احدى المؤسسات التابعة للامم المتحدة واعطاءه الاوامر لمرتكبي المجزرة البدء بتنفيذ جريمة العصر بحق السكان الآمنين والعزل في بيوتهم".

واستنكر دبور "صمت العالم والمجتمع الدولي اربعين عاماً وعدم التحقيق في جريمة من افظع جرائم العصر ومحاسبة اسرائيل على جريمتها في صبرا وشاتيلا"، مذكراً بأن "اللجنة الاسرائيلية المسماة لجنة "كاهانا" حملت شارون وجيش الاحتلال المسؤولية المباشرة على ارتكابها.

واكد ان "المجازر لن تثني شعبنا عن السير في طريق انجاز مشروعنا الوطني الذي سينتصر في نهاية المطاف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2022-09-15
17:02 | 2022-09-15
15:34 | 2022-09-15
15:02 | 2022-09-15
14:42 | 2022-09-15
14:31 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website