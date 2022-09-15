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لبنان
ما حقيقة وفاة أحد السجناء في سرايا طرابلس؟
Lebanon 24
15-09-2022
|
12:10
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أكدت مندوبة "لبنان 24" أن كل ما يتم تداوله عن وفاة أحد السجناء في سرايا طرابلس هو غير دقيق وعارٍ من الصحة.
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