Advertisement

لبنان

ما حقيقة وفاة أحد السجناء في سرايا طرابلس؟

Lebanon 24
15-09-2022 | 12:10
A-
A+
Doc-P-990945-637988659964084670.jpg
Doc-P-990945-637988659964084670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مندوبة "لبنان 24" أن كل ما يتم تداوله عن وفاة أحد السجناء في سرايا طرابلس هو غير دقيق وعارٍ من الصحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غانتس يحذر نصر الله من تعطيل محادثات الحدود البحرية: لبنان سيدفع الثمن
lebanon 24
16/09/2022 01:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ثلاث حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
16/09/2022 01:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر: اللبناني في هذه الدولة ينتظر "اللاشيء" ولكن إن نفذ صبره فهو قادر على فعل "كل شيء"
lebanon 24
16/09/2022 01:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة لبنان في فرنسا: السفير عدوان التقى نظيره السعودي وعرضا جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك
lebanon 24
16/09/2022 01:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24

سرايا طرابلس

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2022-09-15
17:02 | 2022-09-15
15:34 | 2022-09-15
15:02 | 2022-09-15
14:42 | 2022-09-15
14:31 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website