طفل مفقود في منطقة أبي سمراء... هل من يعرف عنه شيئًا؟ (صورة)

فقد الطفل "محمد امين هوشر" البالغ من العمر ٥ سنوات في منطقة ابي سمراء - خلف صيدلية سلطان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

الرجاء لمن يعثر عليه الاتصال على الرقم: 70325400