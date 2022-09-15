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لبنان

طفل مفقود في منطقة أبي سمراء... هل من يعرف عنه شيئًا؟ (صورة)

Lebanon 24
15-09-2022 | 12:34
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فقد الطفل "محمد امين هوشر" البالغ من العمر ٥ سنوات في منطقة ابي سمراء - خلف صيدلية سلطان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
الرجاء لمن يعثر عليه الاتصال على الرقم: 70325400
 
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أبي سمراء

محمد امين هوشر

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