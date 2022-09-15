تسبب بنفوق عدد كبير من الأسماك في نهر الليطاني... فأوقفه الجيش

أوقف الجيش المدعو علي بنوت بعد قيامه برمي مادة سامة في نهر الخردلي (الليطاني) في نطاق منطقة القليعة العقاري بهدف صيد الأسماك، مما أدى الى نفوق عدد كبير منها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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