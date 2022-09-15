بلدية زغرتا-إهدن: نعاني من أزمة مالية

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صدر عن بلدية زغرتا_اهدن البيان الآتي:"أهلنا في زغرتا وإهدن الكرام،حاولنا قبل إستهلال موسم الصيف أن نضاعف جهودنا لمواكبة الصيفية الإهدنية من كل النواحي المرتبطة بالبلدية وتخطينا مقولة "العين بصيرة.." قدر المستطاع بالإرادة والإستنزاف في العمل والمواكبة.لن نخفي على أبواب االتحضيرات لفصل الخريف أن بلديتنا مثل أغلبية البلديات اللبنانية تعاني من أزمة مالية فالشح بالتبرعات والمساهمات من الداخل والخارج نتيجة الوضع الإقتصادي المتفاقم ليس سراً.كما أن إنخفاض اليد العاملة وإرتفاع الأجور والنقص بالكوادر البشرية أزمات تزيد من تعقيد الأمور لاسيما أن تسديد الرواتب لم يعد منتظماً على غرار المؤسسات التي تعاني مما نعانيه.إن النقص في اليد العاملة ينعكس شللاً على دورة العمل البلدي خصوصاً لناحية جمع ورفع النفايات وتكنيس الطرقات وسائر الخدمات.ونحن نصارحكم بهذا الواقع المر نأمل من المجتمع الأهلي تفهم ما يحصل، وكذلك التمييز بين التقاعس والتقصير وبين الإمكانات المعدومة نتيجة ما أسلفناه.بتضامننا وتكاتفنا نتخطى هذه المرحلة الصعبة.يدنا ممدودة لتلقف أي إقتراح من شأنه حلحلة الوضع أو أية مساعدة تصب في خدمة العمل الميداني.مشاكل بلديتكم مشاكل بلدتكم ومدينتكم"