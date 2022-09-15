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لبنان

تخطت الـ20 مليار... أكبر جائزة في "اللوتو" ربحت من هذه المنطقة! (صورة)

Lebanon 24
15-09-2022 | 12:52
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بعدما تخطت الـ20 مليار، ربحت جائزة "اللوتو" الاولى في السحب الذي أقيم مساء اليوم.

وجاءت الارقام على الشكل التالي:

11- 18- 23- 14- 15- 8.
والرقم الاضافي 3.

وقد أعلن أن الجائزة الاولى ربحت من منطقة الشويفات، فيما الشبكة الثانية ربحت من مكتب في الشياح.
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والجدير بالذكر أن الجائزة الاولى تشكل سابقة تاريخية، فوصل المبلغ إلى أكثر من 20 مليار. أما الجائزة الثانية، فتخطت المليار ليرة.
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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