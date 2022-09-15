تخطت الـ20 مليار... أكبر جائزة في "اللوتو" ربحت من هذه المنطقة! (صورة)

بعدما تخطت الـ20 مليار، ربحت جائزة "اللوتو" الاولى في السحب الذي أقيم مساء اليوم.



وجاءت الارقام على الشكل التالي:



11- 18- 23- 14- 15- 8.





وقد أعلن أن الجائزة الاولى ربحت من منطقة الشويفات، فيما الشبكة الثانية ربحت من مكتب في الشياح.

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والجدير بالذكر أن الجائزة الاولى تشكل سابقة تاريخية، فوصل المبلغ إلى أكثر من 20 مليار. أما الجائزة الثانية، فتخطت المليار ليرة. والرقم الاضافي 3.وقد أعلن أن الجائزة الاولى ربحت من منطقة الشويفات، فيما الشبكة الثانية ربحت من مكتب في الشياح.والجدير بالذكر أن الجائزة الاولى تشكل سابقة تاريخية، فوصل المبلغ إلى أكثر من 20 مليار. أما الجائزة الثانية، فتخطت المليار ليرة.