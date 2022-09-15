كواليس جلسة مجلس النواب اليوم: اليكم ما حصل

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لم تخل جلسة درس واقرار موازنة العام 2022 من المشادات الكلامية لا سيما بين النائب بولا يعوبيان من جهة والنائبين في تكتل لبنان القوي شربل مارون وسليم عون، الا ان الجلسة نفسها شهدت لقاءات جانبية ودردشات بين نواب من محاور وتوجهات مختلفة.فعلى هامش الجلسة جمع لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعددا من نواب الكتلة. كما جمع لقاء ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي مع النائب علي فياض في احد المكاتب خارج اروقة القاعة العامة، وقد اشاد ميقاتي والشامي بكلمة فياض حيث انهما دونا بعض الملاحظات التي سيتم التطرق اليها من قبل الرئيس ميقاتي في كلمته بعد انتهاء دراسة الموازنة. وفي الجلسة نفسها كانت الامور على احسن ما يرام وسمنة على عسل بين النائب جورج عدوان ورئيس لجنة المال، الامر الذي دفع النائب سجيع عطية للتمني على التيار الوطني الحر والقوات ان يكونا دائما على توافق. اما النائب يعقوبيان فجلست الى جانب النائب حسن فضل الله حيث تبادلا الحديث لدقائق بعدما كانت قد جلست الى جانب النائب اسامة سعد. اما النواب ميشال ضاهر ونعمة افرام وجميل السيد فكان النقاش بينهم حاضرا طيلة الجلسة الصباحية حول الموازنة والدولار والاوضاع على المستويات كافة.وفيما افتقد بعض النواب للنائب السابق سليم سعادة نظرا الى ان كلمته كانت دائما مدعومة بالارقام والمعطيات والمعلومات وتحاكي الواقع من دون كفوف ولا تخلو من حس الفكاهة قال احد النواب غاب سليم فحضر النائب سجيع عطية، صحيح ان الاول كان ملما الماما كبيرا بالاقتصاد والمال والارقام، الا ان عطية بدا انه يشبه سعاده لناحية الوضوح والصراحة وتسمية الاشياء باسمائها من دون مسايرة احد.المهم ان عطية طالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس ميقاتي بغداء تحت قبة البرلمان يناقش خلاله الوزراء والنواب الاوضاع الراهنة في جلسة مغلقة تمهيدا لاعلان خطة طوارىء نيابية، إلا أن بري أجابه "ما بيسوى اللقاء من دون غدا"؟ فرد عطية "اذا مش غدا عشا".