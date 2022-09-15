Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لوزير الخارجية... هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
15-09-2022 | 13:42
A-
A+
Doc-P-990983-637988720059265939.jpg
Doc-P-990983-637988720059265939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى  وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو وتناول البحث اهمية التعاون والتنسيق بين الجيش وقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان( اليونيفيل) لضمان نجاح مهمتها واستمرارها.
Advertisement
كما تطرق البحث إلى ضرورة قيام حوار جدي وهادئ ومسؤول للعمل على تطوير التعاون للعمل على خارطة طريق في موضوع النازحين السوريين.
كما بحث الوزير بو حبيب مع سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف في العلاقات الثنائية وتصور الحكومة وسياستها في ملف النازحين السوريين إلى جانب مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان.
والتقى الوزير بو حبيب سفير الصين لدى لبنان وانغ كيجيان وتم البحث في العلاقات الثنائية ومهمة اليونيفيل في جنوب لبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2022-09-15
17:02 | 2022-09-15
15:34 | 2022-09-15
15:02 | 2022-09-15
14:42 | 2022-09-15
14:31 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website