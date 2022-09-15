سلسلة لقاءات لوزير الخارجية... هذا ما تم بحثه

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التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو وتناول البحث اهمية التعاون والتنسيق بين الجيش وقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان( اليونيفيل) لضمان نجاح مهمتها واستمرارها.كما تطرق البحث إلى ضرورة قيام حوار جدي وهادئ ومسؤول للعمل على تطوير التعاون للعمل على خارطة طريق في موضوع النازحين السوريين.كما بحث الوزير بو حبيب مع سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف في العلاقات الثنائية وتصور الحكومة وسياستها في ملف النازحين السوريين إلى جانب مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان.والتقى الوزير بو حبيب سفير الصين لدى لبنان وانغ كيجيان وتم البحث في العلاقات الثنائية ومهمة اليونيفيل في جنوب لبنان.