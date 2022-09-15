غانتس يحذر نصر الله من تعطيل محادثات الحدود البحرية: لبنان سيدفع الثمن

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حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من أن لبنان سيعاني من عواقب وخيمة إذا عطل حزب الله المحادثات الجارية حول الحدود البحرية بوساطة أميركية.وأضاف أنه في حال أقدم أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله على تعطيل المحادثات الجارية فإن الطرف الإسرائيلي "يرحب بذلك ولكن سيكون على لبنان أن يدفع الثمن".وأكد أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مرض لكلا الطرفين "بحيث ستكون هناك حفارتان للتنقيب في البحر واحدة على الجانب الإسرائيلي والأخرى في الجانب اللبناني".وفي ذات السياق، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا إن "المفاوضات بوساطة أميركية هي ذريعة لحزب الله لرفع وتيرة تهديداته التي لن تردعنا وستبدأ منصة كاريش في الإنتاج بمجرد أن تصبح جاهزة".وقال إن "إسرائيل تهدف إلى التقدم في المفاوضات وتأمل من الجانب اللبناني بأن يبذل قصارى جهوده لإضعاف نفوذ حزب الله كي يسود الاستقرار في لبنان".