"أمل" وحزب الله في البقاع الغربي بعد حادثة مشغرة: لملاحقة المتسببين

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صدر عن قيادتي حركة امل وحزب الله في البقاع الغربي بيان تمت الإشارة خلاله إلى أنه "بعد الحادثة الأليمة التي حصلت في بلدة مشغرة والتي أدت الى ازهاق ارواح شابين عزيزين، تداعت قيادتا حركة أمل وحزب الله في البقاع الغربي إلى التشاور حرصًا على الأمن الاجتماعي ورأب الصدع وعدم التفرقة...لذلك نستنكر أشد الإستنكار هذه الحادثة وكل الحوادث التي يتم فيها استعمال السلاح لانه يجب ان يوجه فقط الى صدر الأعداء".وأضاف البيان: "إننا نتوجه الى القوى الامنية بكافة اجهزتها ونشد على ايديها بفرض اقصى الاجراءات وملاحقة المشتركين والمسببين في هذه الحادثة وكل الحوادث منعاً لتفشي مظاهر الجهل والتخلف التي تظهر في مجتمعنا".