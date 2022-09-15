Advertisement

لبنان

"أمل" وحزب الله في البقاع الغربي بعد حادثة مشغرة: لملاحقة المتسببين

Lebanon 24
15-09-2022 | 14:31
A-
A+
Doc-P-990993-637988758801943705.jpeg
Doc-P-990993-637988758801943705.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادتي حركة امل وحزب الله في البقاع الغربي بيان تمت الإشارة خلاله إلى أنه "بعد الحادثة الأليمة التي حصلت في بلدة مشغرة والتي أدت الى ازهاق ارواح شابين عزيزين، تداعت قيادتا حركة أمل وحزب الله في البقاع الغربي إلى التشاور حرصًا على الأمن الاجتماعي ورأب الصدع وعدم التفرقة... 
Advertisement
لذلك نستنكر أشد الإستنكار هذه الحادثة وكل الحوادث التي يتم فيها استعمال السلاح لانه يجب ان يوجه فقط الى صدر الأعداء".

وأضاف البيان: "إننا نتوجه الى القوى الامنية بكافة اجهزتها ونشد على ايديها بفرض اقصى الاجراءات وملاحقة المشتركين والمسببين في هذه الحادثة وكل الحوادث منعاً لتفشي مظاهر الجهل والتخلف التي تظهر في مجتمعنا". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2022-09-15
17:02 | 2022-09-15
15:34 | 2022-09-15
15:02 | 2022-09-15
14:42 | 2022-09-15
14:04 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website