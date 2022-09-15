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لبنان

في صور... انهيار أجزاء من شرفة سكنية (صور)

Lebanon 24
15-09-2022 | 14:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انهيار أجزاء من شرفة سكنية على الشارع العام بالقرب من مستشفى جبل عامل مدخل مدينة صور الشمالي.
 
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