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لبنان

دورية راجلة لقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل على الخط الأزرق

Lebanon 24
15-09-2022 | 15:34
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شارك قائد القطاع الشرقي، الجنرال ايغناسيو أولاسابال ايلورس، في دورية راجلة على الخط الأزرق مع الكتيبة الهندية، بالتنسيق مع الجيش، في إطار الدوريات المخطط لها، و هي جزء من المخططات التي يتم الاتفاق عليها بين قوات اليونيفيل والجيش.  
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شارك الجنرال أولاسابال في هذا النشاط التشغيلي كبرهان على التزام اليونيفيل بقرارات مجلس الأمن، إضافة الى تشجيع عناصر اليونيفيل في المواقع المعزولة والبعيدة عن المقر الرئيسي، ما يجعل عملية القيادة أكثر واقعية.

تم اجراء الدورية على طول الخط الأزرق في منطقة عمليات الكتيبة الهندية بعد التواصل مع الجيش في موقع UNP 4-34، وقد توجهت الدورية الى نقطة الانطلاق بمسار بيلغ طوله حوالي ستة كيلومترات، وتوقفت عند محلة "المنحنى الفرنسي"، French curve.

وتقدم الجنرال أولاسابال بالشكر من قوات حفظ السلام على عملهم و تفانيهم و جهدهم في تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، من أجل حفظ السلام و الاستقرار في منطقة جنوب الليطاني، وكذلك حضهم على مواصلة عملهم بعزيمة وإصرار.
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