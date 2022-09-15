تتّجه إحدى الجمعيات القطاعية لإنشاء ما يمكن وصفه بالأمن الذاتي لحماية مؤسساتها أثناء أوقات العمل، فضلاً عن إجراءات احترازية بدأت بتنفيذها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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