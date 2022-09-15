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لبنان
مع بداية العام الدراسي.. الأهالي عالقون بين جنون أسعار الكتب والنقل
Lebanon 24
15-09-2022
|
22:58
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كتب رمال جوني في "نداء الوطن" الدولار غيّر مفهوم المدرسة، من تعليمية الى دكانة تجارية، هذا ما خلص اليه الاهالي بعد دخولهم في صراع محتدم بين المدارس الخاصة والمكتبات التي حوّلت الاسعار الى الدولار لتحقيق الارباح على حساب الطالب الذي يتخبط ببدل النقل ويبحث عن طريقة ليصل الى المدرسة.
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اهتز السوق مجدداً مع اهتزاز الدولار الاسود، ارتفعت الاسعار بمجرد ان تحرك عداده فوق الـ٣٦ الف ليرة في رقم قياسي جديد سيغير الاسعار برمتها. لا عجب ان خرجت لعبة الدولار على ابواب المدارس، حيث بدأت صرخات الاهالي تعلو، وتحديداً مع شراء الكتب، والبحث جار عن المستعمل، فالجديد بات لمن استطاع اليه سبيلاً. أسعار الكتب وفق سعر الدولار الموازي، وأضيف اليها « كوستوم» المدرسة الذي سُعّر ايضاً بالدولار، فالمدارس الخاصة وجدت فرصتها الحقيقية في ظل هجرة الطلاب من الرسمي الى الخاص، على عكس ما قاله مدير عام التربية، في ظل المخاوف من تأخر أو تعثر انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية بسبب الاضرابات، في وقت انطلقت عجلته في المدارس الخاصة.
اكثر من معضلة تقف في وجه الاهالي اليوم، الاولى تتمثل باسعار الكتب الكاوية فأقل كتاب يبلغ سعره 400 الف ليرة، وبدل النقل، وهنا تتمثل الكارثة، فأقل تلميذ سيكلف اهله مليون ليرة شهرياً، فكيف اذا كان لدى العائلة ثلاثة اطفال، فيما رواتب الاهل لا تتجاوز 3 ملايين ليرة لبنانية؟
على ابواب المدارس، يبدو ان صرخات الاهالي ترتفع اكثر، فكثر عاجزون عن شراء الكتب التي جرى ضربها بـ20 وتصل الى 30 احيانا كثيرة، هذا ناهيك عن فلتان سوق الكتاب، حيث لا رقيب ولا حسيب، فكل مدرسة "فاتحة ع حسابها" والاهم بالدولار طالما الرقابة غائبة، ما وضع علياء في مأزق حقيقي، فـ"اسعار الكتب التي وضعتها المدرسة توازي ضعفي مكتبات الخارج"، واكثر تقول "ما كانت تطلبه المدرسة اشتريته بأقل من النصف من الخارج. للاسف تحولت المدارس دكاكين لبيع العلم وليس لخلق الابداع، والاخطر ان النقل بات كارثة الكوارث فكيف سنتحمل؟".
لا يوجد ما يبشر بالخير بالعام الجديد، فالاهل "ايدن ع قلبن" على حد وصفهم، خاصة وان المدارس الخاصة أقدمت على رفع الاقساط، على الاقساط نفسها، حتى قبل بدء العام بحجة "ارتفاع الدولار"، ووضعت تسعيرة الكتب وفق سعر الدولار الاسود بشكل مخالف للقانون، فهي تتصرف وكأنها "فرعون زمانها" استغلت هجرة الطلاب اليها بسبب التخوف من تعثر المدارس الرسمية، وبدأت تفرض شروطها التعجيزية التي يرتضيها الاهل على مضض «منترك ولادنا بالشارع؟".
هي ازمة حقيقة يعيشها الاهل اليوم، فهم بين مطرقة المدارس الخاصة وسندان المدارس الرسمية، وبين الاثنين تجرعوا الغلاء.
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