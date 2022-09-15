27
o
بيروت
28
o
طرابلس
12
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الثانويات االرسمية.. لا تسجيل والاضراب مستمر
Lebanon 24
15-09-2022
|
22:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت زينب حمود في "الأخبار": كان يفترض أن تنطلق أمس عملية التسجيل في الثانويات الرسمية. إلا أنّ المشهد كان يشبه إلى حد بعيد تقبّل التعازي بالعام الدراسي الجديد بدلاً من استقباله، ولو ظهرت خروقات لقرار الرابطة مقاطعة التسجيل في عدد قليل من مدارس بيروت وجبل لبنان والكثير من مدارس الجنوب والبقاع.
Advertisement
تسمع أن ثانوية الغبيري الثانية الرسمية للبنات تحدّت قرار الرابطة وتسجّل الطلاب، فتقصدها وفي ذهنك مشهد صاخب يحاكي أول يوم تسجيل في ثانوية رسمية يهرب إليها النازحون من المدارس الخاصة بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية. تصعد السلالم إلى الطابق الأول مستعيناً بضوء الهاتف، كمن يصعد إلى مغارة. تصل فتجد العتمة تسكن قاعة التسجيل أيضاً، حيث تجتمع سيدات حول طاولة مستديرة وقد بدا الضجر على وجوههن. لا شيء هنا يشير إلى بداية العام الدراسي. أين هم الطلاب وأهاليهم؟
تفسّر ناظرة: "فتحنا باب تسجيل الطلاب القدامى في الصيف قبل إعلان الإضراب، ونتابع اليوم تسجيل من تبقى منهم حصراً، أما الطلاب الجدد فقد نسمح بتسجيلهم الاثنين المقبل، وبناء على قرار وزير التربية لم نبدأ تسجيل الطلاب السوريين". مع ذلك، الهدوء في الثانوية يعود إلى حقيقة لا لبس فيها، وهي هجرة الطلاب من التعليم الرسمي إلى الخاص، تؤكد ذلك نسبة التسجيل "الصادمة"، وقد بلغت 10% فقط من مجموع الطلاب القدامى. "هناك طلاب كانوا يأتون من العمروسية والشويفات، لذلك يتوجهون إلى ثانوية رسمية أو خاصة قريبة من المنزل". النظّار في الثانوية حضروا بناء على دعوة «مفاجئة» أمس وصلتهم عبر واتساب من المديرة. لكنهم لا يجدون ذلك يعبّر عن موقفهم، "فالأساتذة في الاعتصام ونحن جميعاً تعبنا من هذا الوضع المزري".
تنتهي جولتنا في ثانوية رينيه معوّض الرسمية، حيث عاد بعض الأساتذة والنظّار من الاعتصام مستائين من قلّة عدد المشاركين. اجتمعوا لاحتساء القهوة. وتناقلوا الأحاديث. تارة يسخرون من "راتبهم الذي يساوي نصف أو ربع رواتب تلامذتهم". وتارة أخرى يقسمون أنه "لا تعليم إذا بقي الوضع على حاله".
لا يؤمنون بجدوى الإضراب كوسيلة ناجحة للضغط، لكنها آخر خرطوشة بين أيديهم. "فلو أننا وجدنا عملاً آخر لغادرنا"، يعترفون. يحنّ أحدهم إلى الحركة النقابية أيام حنا غريب "عندما كان الآلاف يعتصمون عند القصر الجمهوري"، أما اليوم "أحكمت الأحزاب الخناق على هيئة التنسيق وتفككت الروابط، حتى صار تحرّك كهذا لا يشارك فيه أكثر من 200 فرد ولا ينتج منه إقفال الطريق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
08:35 | 2022-09-15
15/09/2022 08:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
07:04 | 2022-09-15
15/09/2022 07:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
Lebanon 24
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
04:00 | 2022-09-15
15/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة... كم بلغ الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة... كم بلغ الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-15
15/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. ويتخطى عتبة الـ 38 ألف!
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. ويتخطى عتبة الـ 38 ألف!
03:35 | 2022-09-15
15/09/2022 03:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2022-09-16
اهتمام مصري - فرنسي بالملف الرئاسي
02:30 | 2022-09-16
طريقة "مافياويّة" لمطلوبين في لبنان.. الجيش يكشُفها ومعلومات تسرُدها
02:25 | 2022-09-16
لا أزمة للمحروقات.. ولكن هل يصبح سعر الصفيحة بالدولار؟
02:17 | 2022-09-16
اقتحام مصرف في الغازية.. اليكم التفاصيل
02:15 | 2022-09-16
مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإصدار قانون جديد
02:15 | 2022-09-16
هشام حداد يغادر الـ LBCI هذه هي وجهته الجديدة
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
16/09/2022 09:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
16/09/2022 09:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
16/09/2022 09:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact