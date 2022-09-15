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لبنان
أيّها الجنرال إيّاكَ و... الإنفجار
Lebanon 24
15-09-2022
|
23:07
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كتب نبيه البرجي في" الديار": أيها الجنرال، لقد كنت الورقة الخاسرة على مدى السنوات الست المنصرمة، لا تكن الورقة القاتلة في الأيام الستة، أو في الساعات الست، الأخيرة من ولايتك .
دخولك الى القصر كان انتحاراً لك وانتحاراً للبنان. لا تجعل من خروجك من القصر انتحاراً للبنان فقط، لا انتحاراً لك، اذ لم يبق منك شيء على قيد الحياة. على الأقل لأنك وضعت رأسك بين يدي من قادوك وقادونا الى الحطام .
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أيها الجنرال انتبه. لا تكن خطواتك وأنت تغادر، مثلما كانت خطواتك على امتداد الولاية (قل لنا ماذا حققت في تلك السنوات العجاف ؟). ليتك بقيت خارج هذا المستنقع لكنت جنرال لبنان واللبنانيين، لا جنرال الشخص، ومن يرقصون عراة حول الشخص !
حتى غاز لبنان تم التخطيط له، بين ادارة دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو ليكون بادارة «اسرائيلية». لم يتجرأ أحد من كرادلة السلطة على اخراج الملف من الصناديق المقفلة. ان خرج ليعود ثانية الى مكانه.
لكل هذا، أيها الجنرال، وان بعد فوات الأوان، كن رجل 2006 ، أي رجل لبنان، ورجل التاريخ، لا رجل الكرسي ولا رجل الصفقة. اياك والانفجار . .
رجاء لا تقبل بلعبة الشارع، وكما لوّح الصهر (وأنت تعلم ما فعله قسطنطين الأكبر بصهره). لقد احترقت بما فيه الكفاية. لا تدعهم يحرقون لبنان .
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