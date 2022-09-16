27
o
بيروت
28
o
طرابلس
12
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالرغم من "الليل الامني"... سلسلة خروقات أمنية في طرابلس
Lebanon 24
16-09-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت منطقة طرابلس ليلاً امنياً إذ نفذت وحدات الجيش حواحز متنقلة عند عدد من الساحات والمناطق الرئيسية في المدينة وعملت العناصر على التأكد من الاوراق الثبوتية.
وأفاد مندوب "لبنان24" أنه بالرغم من ذلك، شهدت طرابلس والميناء ليلاً ٦ عمليات سلب لمواطنين في كلّ من منطقة التل في طرابلس والميناء والبحصاص والبداوي وابي سمراء حيث باءت 2 منهما بالفشل.
Advertisement
وكان قد اقدم مجهولون على متن دراجات نارية على محاولة سلب المواطنين بالقوة في منطقة التل - محيط بلدية طرابلس ومنطقة الميناء الا ان عددا منهم تمكن من الافلات وردع السارقين الذين فروا الى جهة مجهولة بالرغم من وجود دوريات وحواجز بالقرب من اماكن محاولات السلب، كما تمكن مجهولون على متن دراجات نارية من سلب مواطنة حقيبتها في منطقة البداوي - محيط البلدية، في حين سلب سارقون آخرون أحد المواطنين هاتفه في منطقة البحصاص بالاضافة لعملية سلب حقيبة مواطنة في منطقة ابي سمراء.
تزامناً، سُمع مساء أمس انفجار قنبلة في منطقة التبانة، تبين ان مجهولاً القى القنبلة داخل ملعب الجهاد في التبانة من دون وقوع اصابات.
اما في حادثة منفصلة، فقد تعرض مختار منطقة التل في طرابلس "عمر سنجقدار" لمحاولة اعتراض سيارته وسلبه في منطقة باب الرمل - طرابلس عبر رمي مادة سائلة لزجة على زجاج سيارته بهدف توقيفه الا انه تمكن من الفرار، ثم كتب على صفحته على الفايسبوك التالي:
"لم اكن اتوقع ان يحصل معي هذا كنت اسمع عنه في التلفزيون وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وكنت اظن ان الأمر مبالغ فيه بعض الشيء ولكن ما كنت لا اتوقعه حصل، هي لحظات تخطف العيون تتسارع دقات القلب يتشتت الفكر تشعر انك مكبل لا تعرف ماذا تفعل، لا اراديا ودون سابق تفكير تحركت يدي الي قبضة مساحة السيارة وبدأت برش الماء ومسح الزجاج بعض تعرضه لرشقات من اكواب لا اعرف ماذا بها استقرت على زجاج سيارتي من قبل شخصين على موتير امام مصلحة المياه القديمة، هي لحظات ترعبك لأن المفاجأة غير متوقعه ويبداء فكرك يستعرض ما سمعته عن تلك الامور وتشاهدها امامك في غفلة منك تسارعت مساحات السيارة واصبحت الرؤية شبه مقبولة لم احاول التوقف ولكنني لم استطيع الاسراع لعدم تمكني من الرؤية جيدا" ولكنني نظرت في المرآة الجانبية لأتمكن من مشاهدة الموتير الذي فعل ذلك رأيته بعيدا" متوقف على جانب الطريق ينتظر يمكن توقفي لأري ما حدث في سيارتي لينقض علي فاكملت طريقي مسرعا" بعد ان اصبحت الرؤيا شبه سليمة وحاولت اخذ الطرقات العريضة التي يمكنني بها العجلة لربما حاولوا تتبعي ولكنني وصلت بخير وسلامة الى منزلي، ما لم اكن اتوقعه قد حصل احذروا احبتي اخوتي فلم يعد هناك لا أمن ولا أمان".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
08:35 | 2022-09-15
15/09/2022 08:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
07:04 | 2022-09-15
15/09/2022 07:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
Lebanon 24
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
04:00 | 2022-09-15
15/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة... كم بلغ الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة... كم بلغ الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-15
15/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. ويتخطى عتبة الـ 38 ألف!
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. ويتخطى عتبة الـ 38 ألف!
03:35 | 2022-09-15
15/09/2022 03:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2022-09-16
اهتمام مصري - فرنسي بالملف الرئاسي
02:30 | 2022-09-16
طريقة "مافياويّة" لمطلوبين في لبنان.. الجيش يكشُفها ومعلومات تسرُدها
02:25 | 2022-09-16
لا أزمة للمحروقات.. ولكن هل يصبح سعر الصفيحة بالدولار؟
02:17 | 2022-09-16
اقتحام مصرف في الغازية.. اليكم التفاصيل
02:15 | 2022-09-16
مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإصدار قانون جديد
02:15 | 2022-09-16
هشام حداد يغادر الـ LBCI هذه هي وجهته الجديدة
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
16/09/2022 09:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
16/09/2022 09:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
16/09/2022 09:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact