أطلق النار ثم فرّ.. إليكم ما حصل في مخيّم البداوي

تعرضت دورية من قوى الامن الداخلي لاطلاق نار في الهواء أثناء تسليمها أحد الأشخاص مذكرة تبليغ صادرة بحقه، وفق ما أفاد "لبنان 24".



وفي التفاصيل، أطلق المدعو "ح.ط" الرصاص في الهواء أثناء قيام دورية من قوى الامن الداخلي بتسليمه بمذكرة خطية صادرة بحقه، إذ مزّق المذكرة ثمّ فر الى داخل مخيم البداوي.

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