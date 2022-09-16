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لبنان

أطلق النار ثم فرّ.. إليكم ما حصل في مخيّم البداوي

Lebanon 24
16-09-2022 | 00:07
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تعرضت دورية من قوى الامن الداخلي لاطلاق نار في الهواء أثناء تسليمها أحد الأشخاص مذكرة تبليغ صادرة بحقه، وفق ما أفاد "لبنان 24".

وفي التفاصيل، أطلق المدعو "ح.ط" الرصاص في الهواء أثناء قيام دورية من قوى الامن الداخلي بتسليمه بمذكرة خطية صادرة بحقه، إذ مزّق المذكرة ثمّ فر الى داخل مخيم البداوي.
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