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لبنان
أصوات قوية في طرابلس.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
16-09-2022
|
01:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الاصوات التي تسمع في مدينة طرابلس وضواحيها ناتجة عن مناورة للجيش في منطقة جبل تربل.
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