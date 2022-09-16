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لبنان

اهتمام مصري - فرنسي بالملف الرئاسي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-09-2022 | 02:45
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حتى اللحظة ووفق التطورات الحالية يبدو ان هناك اجماعا من قبل الدول الاقليمية وغالبية الدول الغربية على ضرورة منع حصول فراغ في لبنان وفي حال حصوله لا يجب ان يستمر لوقت طويل لان ذلك يهدد الاستقرار.

وبحسب مصادر ديبلوماسية مطلعة فإن هناك تفاهما مصريا - فرنسيا على كيفية التعامل مع الاستحقاق الرئاسي خصوصا لجهة مواصفات رئيس الجمهورية المقبل وكيفية ادارة المرحلة المقبلة، وهذا الامر سيظهر بشكل متزايد في الايام والاسابيع المقبلة.

وترى المصادر ديبلوماسية ان باريس والقاهرة مهتمتان بالملف اللبناني بشكل كبير بسبب تشابك بعض المصالح اللبنانية مع مصالحهما وتحديدا في  قضية النازحين السوريين وعملية استخراج الغاز من المتوسط ومنع اي تصعيد عسكري سيطال الكثير من الدول، ولو  بشكل غير مباشر.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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