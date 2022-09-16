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لبنان

ارتفاع مرتقب اليوم لسعر ربطة الخبز.. وهذه التوقعات

Lebanon 24
16-09-2022 | 01:58
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أكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنه  سيكون هناك ارتفاع بسعر ربطة الخبز، معتبراً أن هذا الأمر ليس خياراً لأن هناك عوامل عدّة متعلّقة بتسعير الربطة أبرزها سعر الصرف وسعر المازوت والكلفة التشغيلية
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سيف توقع عبر صوت كل لبنان ان يصبح سعر الربطة بين 15 و16 ألف ليرة وقد يحصل تعديل في الوزن متمنياً على وزير الاقتصاد إصدار التسعيرة الجديدة اليوم
 
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