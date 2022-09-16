ارتفاع مرتقب اليوم لسعر ربطة الخبز.. وهذه التوقعات

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أكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنه سيكون هناك ارتفاع بسعر ربطة الخبز، معتبراً أن هذا الأمر ليس خياراً لأن هناك عوامل عدّة متعلّقة بتسعير الربطة أبرزها سعر الصرف وسعر المازوت والكلفة التشغيليةسيف توقع عبر صوت كل لبنان ان يصبح سعر الربطة بين 15 و16 ألف ليرة وقد يحصل تعديل في الوزن متمنياً على وزير الاقتصاد إصدار التسعيرة الجديدة اليوم