صورٌ للمُودع الذي اقتحم بنك "بيبلوس".. شاهدوا ماذا فعل لحظة توقيفِه

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التّواصل الاجتماعي صورةً للمواطن الذي دخل إلى بنك "بيبلوس" - الغازية (جنوب صيدا) برفقة نجله، من أجل الحصولِ على وديعته الماليّة باستخدام سلاحٍ قيل أنه "بلاسيتكيّ".

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وأظهرت الصورة لحظة توقيف المواطن من قبل القوى الأمنية عقب الحادثة، ويُدعى محمد رضا قُرقماز من بلدة عنقون - قضاء صيدا.

ووفقاً للمعلومات، فقد تمكن قرقماز من الحصول على وديعة بقيمة 19 ألف دولار أميركيّ.

وأثناء توقيفه، رفع قرقماز يده عالياً محيياً جموع الناس الموجودة حول البنك، مشيداً بما فعله لانتزاع حقه من داخل المصرف.