جديد الكهرباء.. هذا ما سيشهده لبنان قريباً

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ بيان مؤسسة كهرباء لبنان، أمس الخميس، بشأن توقف معامل الطاقة عن انتاج الكهرباء، جاء نتيجة قرارٍ من النائب العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون.

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ووفقاً للمصادر، فإنّ القرار القضائي الذي اتُّخذ جاء نتيجة الملوثات التي أطلقتها المعامل أثناء بداية تشغيلها بعد توقف استمرّ لأشهر طويلة بسبب نفاد مادة الفيول أويل منها.

وأشارت المصادر إلى أنّ جهاتٍ سياسية تابعت ملف المعملين، وقد تبيّن أن إعادة التشغيل ستحصلُ بعد وصول الفيول العراقي إلى لبنان، وسيكونُ ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

إلى ذلك، قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "حجم الطاقة المُنتجة من المعامل لن يتجاوز الـ300 ميغاواط مع الفيول العراقي، علماً أن هذا الانتاج يكفي فقط لتزويد المناطق بساعتين من الكهرباء يومياً".

وأضافت: "حالياً، الطاقة المُنتجة على الشبكة لا تتجاوز الـ40 ميغاواط من المعامل الكهرومائية وهي لا تكفي لتزويد لبنان بنصف ساعة كهرباء، والعملُ جارٍ لتأمين الطاقة للمرافق الحيوية باعتبار أن ذلك يعدّ مصلحة قومية للبلد".