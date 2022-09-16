السائقون الى الشارع في هذا الموعد!

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اعتبر الاتحاد العام لنقابات سائقي السيارات العمومية وعمال النقل في لبنان برئاسة مروان فياض، في بيان، "ان الغاء الدعم عن المحروقات بصورة عامة وخصوصا عن مادة البنزين هو ضربة جديدة توجه الى العاملين في النقل والى المواطن اللبناني في ظل غياب تقديمات اجتماعية لذوي الدخل المحدود" .وسأل الاتحاد المسؤولين "عن مغبة هكذا قرار في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حيث يتحمل ذوو الدخل المحدود اعباء كثيرة ناتجة عن غياب الدولة الراعية اقتصاديا واجتماعية لشؤون وشجون الناس . اما السائقون فهم الذين يتعرضون للاذلال ان على صعيد الحصول على مادة البنزين او الحصول على أجرة نقل مرتفعة من مواطن بالكاد يستطيع تأمين قوته اليومي وسط تزايد البطالة واقفال مؤسسات كثيرة ".