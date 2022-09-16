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لبنان

السائقون الى الشارع في هذا الموعد!

Lebanon 24
16-09-2022 | 05:18
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 اعتبر الاتحاد العام لنقابات سائقي السيارات العمومية وعمال النقل في لبنان برئاسة مروان فياض، في بيان، "ان الغاء الدعم عن المحروقات بصورة عامة وخصوصا عن مادة البنزين هو ضربة جديدة توجه الى العاملين في النقل والى المواطن اللبناني في ظل غياب تقديمات اجتماعية لذوي الدخل المحدود" .
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وسأل الاتحاد المسؤولين "عن مغبة هكذا قرار في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حيث يتحمل ذوو الدخل المحدود اعباء كثيرة ناتجة عن غياب الدولة الراعية اقتصاديا واجتماعية لشؤون وشجون الناس . اما السائقون فهم الذين يتعرضون للاذلال  ان على صعيد الحصول على مادة البنزين او الحصول على أجرة نقل مرتفعة من مواطن بالكاد يستطيع تأمين قوته اليومي وسط تزايد البطالة واقفال مؤسسات كثيرة ".
 
واكد الاتحاد رفضه "لهذه السياسات الجائرة والتي تنعكس سلبا على حياة الناس في ظل غياب دولة راعية تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية والمعيشية و توفر الحد الادنى من العيش الكريم لذوي الدخل المحدود".

ودعا الاتحاد الى الاعتصام يوم الخميس 22 أيلول الجاري عند مستديرة الدورة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، "للتعبير عن سخط السائقين العموميين من القرارات الارتجالية المجحفة بحق شعب بكامله".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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